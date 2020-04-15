Manisa’da 10 bin maske üretılecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personel ve ekipman desteğiyle şehrin ortak kullanım alanlarının hijyeni için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir salgın nedeniyle artan maske ihtiyacını karşılayabilmek için de harekete geçerek, günde 10 bin maske üretimine başladı. Üretim yapılacak tesis, Sağlık İşleri Dairesi'nce dezenfekte edildi.

CÜNEYT HASÇELİK