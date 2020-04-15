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Haberler Manisa Manisalı imam camide "sosyal market" kurdu

Manisalı imam camide "sosyal market" kurdu

Manisalı imam camide sosyal market kurdu

15.04.2020, 12:16

'nın Şehzadeler ilçesinde imam , 'nde daha önce ayakkabılık olarak kullanılan rafları dezenfekte edip, hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda malzemeleriyle doldurdu.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camilerde, hayır faaliyetleri devam ediyor. Hazreti Hamza Camisi'nin ayakkabılık bölümü, imam Söylemez öncülüğünde dezenfekte edilip, ihtiyaç sahipleri için "sosyal markete" dönüştürüldü. Buraya hayırseverlerin bıraktığı kuru gıda, çay, şeker gibi malzemeler, ihtiyaç sahipleri tarafından alınıyor.

"SADAKA TAŞLARINDAN İLHAM ALDIK"
Fatih Söylemez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan çok sayıda ihtiyaç sahibinin faydalandığını belirtti. Söylemez, "Ecdadımız döneminde sadaka taşları vardı. Buraya varlıklı olanlar sadakalarını bırakır, ihtiyacı olanlar da ihtiyacı olduğu kadarını alırdı. Sadaka taşları bize bir ilham oldu. Biz de hayırseverlerimizle yola çıktık." dedi.



Vatandaşlardan olumlu dönüşler aldığını dile getiren Söylemez, "Bu hayra yeni başlamamıza rağmen gelen destekler büyük ve oldukça güzel. İnşallah bu yardım halkasını genişleteceğiz. Daha çok hayırseverlerimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

AA

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