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'da çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı

Muğla'da yangın çıkan evdeki köpekler kalp masajıyla kurtarıldı

15.04.2020, 15:45

Son dakika... 'nın Ortaca ilçesinde çıkan evdeki iki köpeğin, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldüğü anlar kamerala yansıdı.

Saim Can Gökçe'ye ait Dalyan Mahallesi 343. Sokak'taki evde elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Evdeki dumandan etkilenen iki köpek, bahçeye çıkarıldı.

Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü. Köpeklerin hayata döndüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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