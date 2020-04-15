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Haberler Manisa Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

'de kaçak kazıya suçüstü

Salihli'de kaçak kazıya suçüstü

15.04.2020, 13:15

'nın ilçesinde, kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Sart Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün öğle saatlerinde, Şirinyer Mahallesi Bal Ormanı mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, AA. (60), M.T. (40) ve M.K.'yi (46) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak tarihi eser kazısında kullandıkları 2 dedektör, 7 kazıcı alet ile 2 bronz sikkeye ise el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

DHA

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