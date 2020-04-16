  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Atina’da öldürüldü Manisa’da toprağa verildi

Atina’da öldürüldü ’da toprağa verildi

Atina’da öldürüldü Manisa’da toprağa verildi

16.04.2020, 17:39

merkezli firmada tır şoförü olarak çalışan (51), teslimat için gittiği 'ın başkenti Atina'da 9 Nisan Perşembe sabahı uğradığı gaspta 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Kılınç’ın cenazesi, 7 gün sonra ’ye getirildi ve memleketi Manisa’da toprağa verildi.

Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında tır şoförü olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Ali Kılınç, 9 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Kılınç, otopsi yapılmak üzere Atina'da hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın meydana geldiği günden 7 gün sonra cenazesi Türkiye'ye getirilen Kılınç, memleketi Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Esenyazı Mahallesine getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum sağlanarak mahalle mezarlığının yanında bulunan alanda cenaze namazı kılınan Kılınç, akrabalarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında Esenyazı Mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kılınç'ın akrabaları, yakınları ve mahalleli vatandaşlar katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atina’da öldürüldü Manisa’da toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA