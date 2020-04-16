İletişim Başkanlığı'ndan gazete dağıtımına ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır. Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır." denildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye bütün kurumları, sağlık çalışanları, bilim insanları ve vatandaşlarıyla salgına karşı başarılı bir mücadele yürütmektedir.

Bu kapsamda ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birçok tedbir uygulamaya alınmıştır.

Salgının önlenmesi noktasında diğer tedbirlerle birlikte 31 ilimizde hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması da kritik önem taşımaktadır.

Devletimiz bu iki gün boyunca halkımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzeni sağlamaktadır.

Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde medya mensuplarımızın faaliyetlerine devam edebilmeleri ve vatandaşlarımızın gazetelere erişebilmeleri de mümkün olacaktır.

Bu kapsamda gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları açık olacak, medya kurumlarının yönetici, görevli ve çalışanları faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Bu süre boyunca gazete dağıtım şirketleri de açık olacaktır. Gazete dağıtımı sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DA AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak.



İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayınladığı son genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar belli oldu. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Genelgeye göre gazetelerin dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Genelgede ayrıca 'gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır' denildi.