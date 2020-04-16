Manisa’da lüks villaya kumar baskını

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis, kumar oynatılmak üzere kiralanan villaya yaptığı baskında 13 kişiyi yakaladı. Şahıslara sosyal mesafeyi korumadıkları gerekçesiyle 41 bin lira para cezası kesilirken, villa mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Barış Mahallesi'nde D.U. isimli şahsın bir villa kiralayıp kumar oynattığını tespit etti. Alınan arama kararına istinaden villaya düzenlenen operasyonda, yaz boz kağıtları, poker masası, kumar oynamak için dizayn edilmiş masalar, yere atılmış 200 lira bulundu. Operasyonda villayı kiralayan D.U. ile F.C.S., S.K., M.Ö., M.B., Ö.D., E.K., B.B.S., E.A., M.Ç., M.A., S.T. ve L.D. isimli şahıslara sosyal mesafeyi korumadıklarından dolayı Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı. Villanın ise 1 ay süreliğine mühürlendiği öğrenildi.

İHA