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'da zehir tacirlerine büyük darbe

Manisa'da zehir tacirlerine büyük darbe

16.04.2020, 17:21

Son dakika haberi... 'nın Salihli ilçesinde bir araçta bin 400 adet özelliği bulunan sentetik hap ele geçirildi. Yapılan operasyonda ele geçirilen E.K., adliyedeki işlemlerin ardından mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda yakalanan E.K., tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilde bin 400 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Otomobilde yakalanan E.K. ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., mahkemece tutuklandı.

İHA

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