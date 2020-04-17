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Haberler Manisa Manisa'da ücretsiz maskeler, PTT ile dağıtılmaya başlandı

'da ücretsiz maskeler, ile dağıtılmaya başlandı

Manisa'da ücretsiz maskeler, PTT ile dağıtılmaya başlandı

17.04.2020, 14:02

Son dakika.. ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen ücretsiz maske dağıtımı ’da da başladı.

Vatandaşların E-Devlet ve e-Pttavm üzerinden talep etmesi üzerine gönderilen, içerisinde 5 adet cerrahi maske bulunan paketler, PTT görevlilerince adreslere teslim edilmeye başladı.

Vatandaşların, https://basvuru.turkiye.gov.tr ve https://maske.epttavm.com İnternet adresleri üzerinden kendileri ile 20 yaş üstü ve 65 yaş altı olmak koşuluyla aynı hanede bulunan aile bireyleri için 3 katlı 5'er adet ücretsiz maske talebinde bulunabiliyorlar.
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