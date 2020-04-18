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Gizemli hayırsever Aydınlıları sevindirdi

Gizemli hayırsever Aydınlıları sevindirdi
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Halk arasında yerli 'Robin Hood' olarak adlandırılan gizemli yardımsever bu kez Aydın Nazilli'de ortaya çıktı. Yıldıztepe Mahallesi'nde Hüseyin Bürücü'nün bakkalına gelen yardımsever, 50 kişinin borcunu ödedi. Böyle bir durumla ilk kez karşılaştığını kaydeden Bürücü, "Borçlarının ödendiğini öğrenen müşterilerim ağladı. Allah razı olsun" dedi.

İHSAN KARATAŞ

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