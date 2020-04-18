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Haberler Manisa Jandarma ekibinden çocuklara hediye

Jandarma ekibinden çocuklara hediye

Jandarma ekibinden çocuklara hediye
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Manisa Selendi ile Kütahya İl sınırı arasındaki Tepeynihan Mahallesi'nde yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli kendilerine destek veren mahallesi sakinlerinden Rasim Eryılmaz'ın çocukları Hatice, Onur ve İlknur'a asker kıyafeti hediye etti. Asker ağabeylerinin hediyesine çok sevinen çocuklar ise kamuflaj giyip asker selamı verdiler.

ADEM ÇAKIR

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