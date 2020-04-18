Şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Manisa’nın Kula ilçesinde 83 yaşındaki şehit babası Ali Sancar’ın market ve ilaç ihtiyacı polis ekipleri tarafından karşılandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 65 yaş üzeri olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması bulunan şehit babası Ali Sancar (83), ilaç ve market ihtiyacı için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla aradı. İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyacını karşılayan polis ekipleri ile bekçiler, şehit babası Ali Sancar ve şehit annesi Ummuhan Sancar'ın ihtiyaçlarını karşıladı.



Market ve ilaç ihtiyaçlarını gideren görevlileri evinin kapısında şehit oğlunun fotoğrafı ile karşılayan şehit babası Ali Sancar, 23 yıl önce Hakkâri'de şehit olan oğlu Jandarma Çavuş Mehmet Sancar'ın şehadetinden sonra devletine ve milletine olan bağlılığının arttığını söyledi. Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamadığını ve ihtiyaçları için polis ekiplerinden yardım istediğini ifade eden baba Sancar, kısa sürede ilaç ve market ihtiyaçlarını gideren polis ekiplerine teşekkür etti. Ülkemizin de etkilendiği virüs salgınından kurtulabilmek için her gün dua ettiğini kaydeden Sancar, vatandaşların ilgili birimler tarafından alınan kararlara uyum göstermesini istedi.

İHA