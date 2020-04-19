Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... AFAD'dan gelen verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre 11.32'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Aylardır depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi... 2020.04.19 11:32:02 39.1072 27.8035 8.0 -.- 4.3 4.3 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.04.19 11:17:47 35.8198 23.8548 7.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.19 11:09:30 36.2408 28.9277 7.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.19 10:15:30 34.7558 23.6313 30.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2020.04.19 10:01:33 38.5082 25.7352 5.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2020.04.19 09:54:26 38.6785 43.1203 5.0 -.- 2.2 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel 2020.04.19 09:35:31 39.9788 26.1080 4.9 -.- 1.4 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 09:25:40 38.4257 26.8040 3.1 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 08:19:06 36.4502 28.7335 1.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2020.04.19 07:24:20 39.7397 33.2008 8.8 -.- 1.5 -.- DELILER-ELMADAG (ANKARA) İlksel 2020.04.19 07:12:18 39.5990 26.0583 5.7 -.- 2.3 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 06:32:00 38.4348 29.6182 7.9 -.- 1.7 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel 2020.04.19 06:21:53 40.6788 35.5593 7.4 -.- 2.1 -.- KANATPINAR-SULUOVA (AMASYA) İlksel 2020.04.19 06:03:15 38.9820 27.8622 10.7 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 05:56:32 38.4280 29.6257 13.8 -.- 2.5 -.- AGACBEYLI-SIVASLI (USAK) İlksel 2020.04.19 05:49:48 39.0507 27.8610 4.7 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.04.19 05:20:05 40.2987 28.3757 5.5 -.- 2.4 -.- YARIS-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.04.19 03:38:23 38.4788 39.3105 12.3 -.- 2.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.04.19 03:26:51 38.9043 26.0867 11.3 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2020.04.19 03:26:30 38.9947 35.8227 5.1 -.- 2.4 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2020.04.19 03:15:01 36.3120 25.6180 5.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel