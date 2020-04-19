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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

19.04.2020, 11:48 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020,12:26

Son dakika haberi... 'dan gelen verilerine göre 'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.32'de 4.1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Manisa'nın yanı sıra İzmir ve Balıkesir'de de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD verilerine göre 11.32'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen ve merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Aylardır depremlerle sarsılan Manisa'da merkez üssü Kırkağaç ilçesinin Karakurt Mahallesi olan 4.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmedi. Deprem çevre illerden de hissedildi. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

2020.04.19 11:32:02  39.1072   27.8035        8.0      -.-  4.3  4.3   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.04.19 11:17:47  35.8198   23.8548        7.5      -.-  3.3  3.1   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 11:09:30  36.2408   28.9277        7.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.19 10:15:30  34.7558   23.6313       30.3      -.-  2.8  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2020.04.19 10:01:33  38.5082   25.7352        5.5      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2020.04.19 09:54:26  38.6785   43.1203        5.0      -.-  2.2  -.-   MOLLAKASIM-(VAN)                                  İlksel
2020.04.19 09:35:31  39.9788   26.1080        4.9      -.-  1.4  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel
2020.04.19 09:25:40  38.4257   26.8040        3.1      -.-  2.2  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.04.19 08:19:06  36.4502   28.7335        1.8      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.04.19 07:24:20  39.7397   33.2008        8.8      -.-  1.5  -.-   DELILER-ELMADAG (ANKARA)                          İlksel
2020.04.19 07:12:18  39.5990   26.0583        5.7      -.-  2.3  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2020.04.19 06:32:00  38.4348   29.6182        7.9      -.-  1.7  -.-   AGACBEYLI-SIVASLI (USAK)                          İlksel
2020.04.19 06:21:53  40.6788   35.5593        7.4      -.-  2.1  -.-   KANATPINAR-SULUOVA (AMASYA)                       İlksel
2020.04.19 06:03:15  38.9820   27.8622       10.7      -.-  1.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.04.19 05:56:32  38.4280   29.6257       13.8      -.-  2.5  -.-   AGACBEYLI-SIVASLI (USAK)                          İlksel
2020.04.19 05:49:48  39.0507   27.8610        4.7      -.-  1.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.04.19 05:20:05  40.2987   28.3757        5.5      -.-  2.4  -.-   YARIS-KARACABEY (BURSA)                           İlksel
2020.04.19 03:38:23  38.4788   39.3105       12.3      -.-  2.3  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.04.19 03:26:51  38.9043   26.0867       11.3      -.-  1.2  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2020.04.19 03:26:30  38.9947   35.8227        5.1      -.-  2.4  -.-   OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI)                        İlksel
2020.04.19 03:15:01  36.3120   25.6180        5.1      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

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