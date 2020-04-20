20 yıl cezası vardı fabrikada yakalandı

Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan S.K. (47) için polis yakalama çalışması başlattı. S.K. Şehzadeler ilçesinde çalıştığı fabrikada yakalandı. S.K'nin yaralama, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığından 9 ayrı yakalaması ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.K. cezaevine teslim edildi.

SERKAN ÖZCAN