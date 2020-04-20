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Haberler Manisa 20 yıl cezası vardı fabrikada yakalandı

20 yıl cezası vardı fabrikada yakalandı

20 yıl cezası vardı fabrikada yakalandı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Manisa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan S.K. (47) için polis yakalama çalışması başlattı. S.K. Şehzadeler ilçesinde çalıştığı fabrikada yakalandı. S.K'nin yaralama, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığından 9 ayrı yakalaması ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.K. cezaevine teslim edildi.

SERKAN ÖZCAN

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