Kumarbazlar yasak dinlemiyor

Manisa Salihli'de kumar oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi.

Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi. Baskında 3'ü kadın 19 şüpheliye kumar oynadıkları, sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza verilirken villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının 15 Nisan tarihinde aynı villaya düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

KAHVEHANEYE BASKIN

Öte yandan Manisa Salihli'de kapalı olan bir kahvehanede kumar oynayıp alkol alan 8 kişiye 28 bin 336 lira idari ceza uygulandı.

EMRE SAÇLI