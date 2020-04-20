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'da korkutan : Sokak lambası alev alev yandı

Manisa'da korkutan yangın: Sokak lambası alev alev yandı

20.04.2020, 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020,10:00

'nın Alaşehir ilçesinde yol ortasında bulunan ve bakalit olduğu öğrenilen sokak aydınlatma lambasında çıktı. Alev alev yanan sokak lambası ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğunun az olması olası bir tehlikeyi önledi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Çatal Tepe mevkisinde yol ortasına bulunan ve bakalit olduğu öğrenilen sokak aydınlatma lambalarından birisinin alev alarak yanması çevre sakinlerini korkuttu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Elektrik dağıtım şirketinin elektriği kesmesiyle yangın söndü.

Alaşehir Yeni Mahalle Çataltepe mevkisinde sokak aydınlatma lambalarından biri akşam saat 20.00 sıralarında alev alev yanmaya başladı. Lambanın alev alıp yandığını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir itfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangının çevreye sıçramaması için önlemlerini aldı.


İtfaiye ekipleri elektriklerin kesilmesini beklerken, yoldan geçen araçların etkilenmemesi için de önlem alarak, araçlara kontrollü bir şekilde geçiş izni verdi. İtfaiyenin önlemlerini alması ve elektrik dağıtım şirketi arıza ekiplerinin elektrikleri kesmesi sonucu yangın kendiliğinden söndü. Bakalit olduğu öğrenilen sokak lambası tamamen yandı. Sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle trafik yoğunluğunun az olması olası bir tehlikeyi de önledi.
Sokak lambasının bakalit olduğu ve kısa devre yapması sonucu yanmış olduğu öğrenildi.

İHA

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