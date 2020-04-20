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Salihli Ovası’nda tütün fidesi dikimi başladı

Salihli Ovası’nda tütün fidesi dikimi başladı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

Manisa'nın Salihli ilçesinde birçok ailenin geçim kaynağı olan tütün fidelerinin, 8 bin 650 dekar alanda dikimi başladı. Sokağa çıkma yasağından muaf oldukları için memnun olduklarını söyleyen çiftçiler, korona virüse rağmen üretmeye devam edeceklerini söyledi. Ağustos ayına kadar sürecek tütün sezonunda fideler, dikim makinasıyla toprakla buluşturuldu. Ayrıca can suyuyla birlikte hastalıklara karşı köklerine ilaç atıldı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, tütün dikiminin ilçeye bağlı kırsal Kurttutan, Gökeyüp, Kemer, Kemerdamları, Gökçeköy, Poyraz ve Poyrazdamları mahallelerinde yaygın olduğunu söyledi. Yalvaç, "Bu yıl Salihli'de son 5 yılın en fazla tütün dikimi yapılacak. Tütün dikiminin Salihli ekonomisine katkısı çok fazla" dedi.

EMRE SAÇLI

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