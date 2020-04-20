Tarlalarda mesai durmadı

Manisa'da sokağa çıkma yasağından muaf olan üreticiler, bağlarda çalışmalarını sürdürdü. Çiftçiler, yasaktan muaf tutulmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu Şehzadeler ilçesindeki tarım işçileri, sabahın erken saatlerinden itibaren bağların yolunu tutarak çalışmalarını sürdürdü.

Hacıhaliller Mahalle Muhtarı aynı zamanda üzüm üreticisi Şeref Ocaklıgil, "Bu hafta sonu herkes bağlarında bahçelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bizim için her geçen gün önemlidir. O yüzden hiç boş geçirmememiz lazım. Bu kapsamda yasağın bizlere vurmamasından dolayı çok mutluyuz" dedi. Geçimlerini bağlarda yevmiye usulü çalışarak geçirdiklerini anlatan Sevgi Cennet de, "Bağların boş filizlerini koparıp yevmiyelerimizi kazanıyoruz" diye konuştu. Suzan Özdeş de (52), "Geçen hafta sonu evimizde kalmıştık. Bu hafta sonu çalışarak evimize ekmek götüreceğiz. Devletimize teşekkür ederiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK