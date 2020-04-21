Meryem’in ilaçları için 1 milyon lira toplandı

Manisa’da yaşayan Karaman çiftinin beyincik erimesi hastası kızları Meryem için yardım kampanyası düzenlendi. Bir çırpıda toplanan 1 milyon 83 bin lira ile minik kızın SGK geri ödeme listesinde olmayan ilaçları alınabilecek.

Beyincik erimesi hastası 4 yaşındaki Meryem'in, SGK geri ödeme listesinde olmayan ilaçlarını alabilmek için başlatılan yardım kampanyasında 1 milyon 83 bin lira bağış toplandı. Meryem'in 3 aylık tedavisi için gereken paraya ulaşılırken, korona virüsü salgınının sona ermesiyle tedaviye başlanması bekleniyor.

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Çamlıca mahallesinde yaşayan Sevnaz-İbrahim Karaman çiftinin kızı Meryem'e, 2 yıl önce epilepsi nöbeti şikayetiyle gittikleri Manisa Celal Bayar Hastanesi'nde, NCL Tip 2 (beyincik erimesi) hastalığı tanısı konulmuş, fabrika işçisi baba İbrahim Karaman kızının yaşama tutunması için sosyal medyadan yardım çağrısı yapmıştı. Yeni Asır da, 'Meryem Hayat ilacını bekliyor' haberiyle ailenin sesini duyurmuştu.

SÜRE DOLMADAN TOPLANDI

Manisa Valiliği tarafından 11 Şubat'ta Meryem'in tedavisi için başlatılan kampanyada, 3 ayda 1 milyon lira toplanma hedefine hayırseverlerin desteğiyle süre dolmadan ulaşıldı. Manisa'dan ve Türkiye'nin birçok yerinden hayırseverlerin katıldığı kampanyada toplam 1 milyon 83 bin lira para toplandı. ancak korona salgını hasta kızın tedavisini aksattı. Baba İbrahim Karaman, enfeksiyon riski nedeniyle beklemede olduklarını belirterek, ilacın Türk Eczacılar Birliği tarafından yurtdışından getirtileceğini söyledi. Baba Karaman, "Korona virüsle savaşılan bir dönemde kızımız Meryem'in sağlığını düşünen, ona umut olmaya çalışan herkesten Allah razı olsun. Meryem için başlatılan yardım kampanyasında 3 aylık tedavisi için istenilen yardım toplandı. Meryem'in tedavisine salgın bittikten sonra inşallah başlayacağız" dedi. Karaman, yardım kampanyasıyla alınacak ilacın ameliyatın ardından dozlar halinde Meryem'e verileceğini ve durumunda iyileşme olup olmayacağının gözleneceğini de ifade etti.

Nermin UÇTU