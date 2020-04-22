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Haberler Manisa Durakta cinayet

Durakta cinayet

Durakta cinayet
Giriş Tarihi: 22.4.2020

’da iki kadının otobüs durağında başlayan kavgası kanlı bitti. Bıçaklanan yaşamını yitirdi.

Manisa'da bir kadın tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay, dün saat 08.00 sıralarında Akhisar Belediye Konutları Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi.

BIÇAKLI KAVGA ÇIKTI
Şehir içi otobüs durağında bekleyen Nergüzel Avcı (59) ile Şadiye Candan (40) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Şadiye Candan çantasından çıkardığı bıçakla Nergüzel Avcı'yı defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın çevresindekilerden yardım istedi. Çok kan kaybeden kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şadiye Candan ise kaçmaya çalışırken otogarda yakalandı.

SERKAN ÖZCAN

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