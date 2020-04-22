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Haberler Manisa Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

22.04.2020, 17:54

'nın Akhisar ilçesine bağlı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sindelli Mahallesi'nin 14 gün süresince karantinaya alındığı belirtildi.

Kentte daha önce Soma ilçesinde 3, Turgutlu ilçesinde bir apartman, Demirci ilçesinde bir mahalle, bir sokak ve bir apartman ile Alaşehir ilçesinde 2 mahalle karantinaya alınmıştı.

AA

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