  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Ailecek yakalandıkları koronavirüsü yendiler

Ailecek yakalandıkları koronavirüsü yendiler

Ailecek yakalandıkları koronavirüsü yendiler

23.04.2020, 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,12:20

'nım ilçesinde yaşayan bir koronavirüse yakalanarak tedavi altına alındı. Tedavinin başarılı sonuçlanmasının ardından Harun , eşi Zuhal Özcan ve çocukları Mustafa Eymen Özcan ile test sonucu negatif gelen 3 yaşındaki Fatma Eslem Özcan, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Covid-19'a yakalanan Harun Recep Özcan (41), eşi Zuhal Özcan (40) ve çocukları Mustafa Eymen Özcan (6) ile test sonucu negatif gelen 3 yaşındaki Fatma Eslem Özcan, 5 günlük tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla Kırkağaç Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Korona virüsünü yenerek sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneye veda eden Özcan ailesinin üyeleri, yeniden sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Taburcu olan hastalar, yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Op. Dr. Yusuf Kılıç, "Özcan ailesi, Covid-19 pozitif nedeniyle 5 gün önce hastanemize yattı. En küçük hastamız 6 yaşındaki erkek evladımızdı. Bu süreçte hepsi hastalığı başarıyla yendiler. Hastalarımızı şifa ile taburcu ettik. Tedavilerinde emeği geçen tüm hekimlerimize, hemşirelerimize, çalışan personelimize, tüm sağlıkçı arkadaşlarımıza ve sağlık emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Kırkağaç Devlet Hastanemizde pozitif vakalarımız oluyor. Hala tedavi görenler de var ama süreci çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sağlık Bakanımızında dediği gibi hep birlikte yeneceğiz. Tüm halkımızdan evde kalmalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. İnşallah bu süreçte daha fazla yara almadan hep birlikte bu virüsü yeneceğiz" dedi.
Kırkağaç Devlet Hastanesinden alkışlarla uğurlanan hastalardan Harun Recep Özcan ise sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ailecek yakalandıkları koronavirüsü yendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA