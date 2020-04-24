Boş yollarda kaza yaptılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla yollardaki yoğunluk da sona erdi. Ancak buna rağmen bazı şehirlerde trafik kazaları meydana geldi. Mersin'de ekmek dağıtımı yapmak için caddeye çıkan bir fırına ait kamyonet ile ismi öğrenilemeyen liman çalışanının kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar aydınlatma direğine çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

IŞIK İHLALİ YAPTI

Diyarbakır'da ise bir otomobil, kırmızı ışık ihlali yapan araca yandan çarptı. Kazada can kaybı ve yaralı olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri kavşakta herhangi bir kaza yaşanmaması için otomobillerin kontrollü geçmesini sağlarken kaza yapan otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Yasağa uymayan sürücü fazla kaçamadı

Aydın Söke'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden motosikletli E.B. (32) bekçileri görünce kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Yola savrulup yaralanan E.B, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MEHMET KAVAS