Husumetlisine kurşun yağdırdı

Manisa Akhisar’da sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala belediye binası önünde cinayet işlendi. Sokak ortasında başına ve vücuduna çok sayıda mermi isabet eden talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde geceyarısı korkunç bir cinayet yaşandı. Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda gerçekleşen olayda, başından ve vücudundan yaralanan 26 yaşındaki Cevdet Çiçek yaşamını yitirdi.

ÇEVREDEKİLER BİLDİRDİ

Alınan bilgiye göre plastik doğrama ve panjur işiyle uğraşan Cevdet Çiçek, önceki gece saat 23.30 sıralarında Milli Egemenlik Meydanı yakınında yanına yaklaşan bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Bekar olan Çiçek, sırtına ve başına isabet eden toplam 4 kurşunla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi, Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiçek'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerinde 10 boş kovan bulan polis, çevredekilerin ifadelerine başvurdu ve bölgedeki mobese kameralarının kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada, saldırganın Çiçek ile daha önceden para meselesi yüzünden husumetli olan ve ceza evinden bir hafta önce çıkan Mertkan Özen olduğu tespit edildi.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Mertkan Özen'in olay yerinin 100 metre gerisinde daha önceden husumetli olduğu Çiçek ile bir süre konuştuktan sonra tartıştığı, ardından da arkasından koşarak gelip belinden çıkarttığı tabanca ile defalarca ateş ettiği belirlendi. Polis, yaya olarak kaçan katil zanlısı Özen'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



Kenan MOLLA