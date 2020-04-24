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Haberler Manisa Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

'da işçi servisi tıra çarptı: 1 ölü,

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

24.04.2020, 10:55

Son dakika... sonucu bir kişi hayatını kaybederken, yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşci servisinin ön kısmı büyük hasar gördü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı işçi servisi seyir halinde ilerlerken yolun sağ tarafında park halinde olan K.C. idaresindeki 35 HC 5676 plakalı tır dorsesine sol arka tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinin ön tarafı büyük hasar aldı.

1 ÖLÜ, 15 YARALI

Servisteki işçilerden evli ve 2 çocuk babası Ahmet Selek (45) olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü E.B. ile birlikte araçtaki 15 işçi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA

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