200 yıllık gelenek devam etti

Manisa'da yaklaşık 200 yıllık Ramazan topu geleneği devam ediyor. Osmanlı Devleti döneminde sahur ve iftar vakitlerini duyurmak için 1821'de Anadoluhisarı'ndaki topun ateşlenmesiyle başlatılan Ramazan topu geleneği Manisa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yaşatılıyor. Ekipler Ramazan ayı boyunca Spil Dağı'nda bulunan Top Kale Mevki'nde gerekli önlemleri aldıktan sonra Ramazan topu patlatılıyor. Gürültüyle patlayan 3 inçlik ses bombası ve ezan sesini duyanlar iftarını açıyor. Ramazan ayı boyunca sahurda itfaiye, iftarda zabıta ekipleri 1'er adet Ramazan topu patlatacak. 13 yıldır Ramazan topunu patlattığını ifade eden Zabıta Memuru Mehmet Yıldırım, "Ramazan ayının başlangıcında ikindi ezanında 3 tane, arife günü de yine ikindi ezanında Ramazan bittiği zaman 3 tane top patlatıyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK