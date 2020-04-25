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Haberler Manisa Kovid-19 yüzünden 3’üncü kattan atladı

Kovid-19 yüzünden 3’üncü kattan atladı

Kovid-19 yüzünden 3’üncü kattan atladı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Manisa Salihli'de özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği tedavisi gören 67 yaşındaki adam, Kovid-19 şüphesiyle kaldırıldığı hastanenin 3. katından atlayarak intihar etti. Salihli'de özel bir bakımevinde kalan ve böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gören R.Ç. isimli yaşlı adam diyaliz sonrası ateşinin yükselmesi sonucu 21 Nisan'da Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 şüphesi ile gözlem altına alındı. Ağrıları artan R.Ç. canına kıyarken, Kovid-19 test sonucunun ise negatif olduğu öğrenildi.

EMRE SAÇLI

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