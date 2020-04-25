Manisa sokakları 3'üncü günde de boş kaldı

Manisa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 il için alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı Manisa'da sokak ve caddeler, sessiz bir gün daha geçirdi. Kentin en yoğun yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı, Doğu Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve İzmir Caddesi'nde görevliler dışında kimse görülmedi. Polis ekipleri, trafiğe çıkanlara ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamadan muaf tutulan çiftçiler de tarlalarda çalıştı.



Öte yandan Manisa'da, dün yasağa uymayan 80 kişiye toplam 145 bin 628 lira ceza kesildiği öğrenildi.