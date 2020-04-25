Mera kavgasında bir aile yok oldu

Manisa Salihli’de aralarında mera yüzünden husumet bulunan iki aile karşı karşıya geldi. Kavgada Hasan Mısırlı, karşı taraftan Bekir Koşucu’yu bıçakladı. Koşucu’nun ikizi Galip Koşucu ise Hasan Mısırlı’yı, anne babasını ve kardeşini tüfekle katletti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde daha önce mera tartışması yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile tekrar karşı karşıya geldi. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu hepsi aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, karşı aileden ise 1 kişi yaralandı. Kanlı olayda cinayete kurban gidenlerden 63 yaşındaki Hasan Mısırlı'nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi. Salihli'nin Eldelek mahallesindeki olay dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bekir Koşucu (57) ve ikiz kardeşi Galip Koşucu (57) ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halil Mısırlı (63), eşi Halime Mısırlı (64) ve çocukları Halil İbrahim Mısırlı (40) ile Hasan Mısırlı (41) arasında tartışma çıktı.

ARAZİDE POMPALIYLA KATLİAM

Tartışma kısa sürede bıçaklı yumruklu kavgaya dönüştü. Cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı, Bekir Koşucu'yu bıçakla yaraladı. Kendisini kavgadan kurtaran Galip Koşucu ise ikiz kardeşini kanlar içinde görünce çılgına döndü. Kardeşinin öldüğünü zanneden Galip Koşucu otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı kurşun yağmuruna tuttu. Aynı aileden dört kişi, uğruna kavga verdikleri merada hayatlarını kaybetti.





SİLAHLA YAKALANDILAR

Olaydan sonra bıçakla yaralanan ikiz kardeşler Bekir Koşucu ile aynı aileden 4 kişiyi hunharca öldüren Galip Koşucu kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Koşucu kardeşleri, cinayetlerde kullanılan pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Bekir Koşucu tedavisinin ardından sorguya alınırken, Mısırlı ailesinin katil zanlısı Galip Koşucu ise adliyeye sevk edildi.

Emre SAÇLI