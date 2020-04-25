TIR’a çarpan işçi servisinde can pazarı

Manisa'da işçi taşıyan servis park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza saat 07.30 Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy mahallesi Hasan Türek Bulvarı'nda yaşandı. Bir fabrikanın E.B. idaresindeki 45 J 0811 plakalı servis otobüsü, sabah işçileri fabrikaya götürdüğü sırada, park halindeki K.C. idaresindeki 35 HC5676 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otobüsteki işçiler bulundukları yere sıkıştılar. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyük uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan işçilerden 40 yaşındaki A.S'nin öldüğü belirlenirken, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan 14 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN