Yasağı ihlal eden şahıslara müdahale

Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar polise direnişte bulundu. Çıkan arbedede bir polis yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Şehzadeler ilçesi Şehitler mahallesinde yaşandı. Ekipler bir otomobili durdurdu. Araçtaki kişiler sokağa çıkma yasağı olduğu ve eve gitmeleri konusunda uyarıldı. Buna itiraz eden araçtaki 3 kişi inerek polislerin üzerine yürüdü. Çıkan itiş kakış sırasında bir polis yaralanırken, gelen takviye ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.

SERKAN ÖZCAN