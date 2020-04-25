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Haberler Manisa Yasağı ihlal eden şahıslara müdahale

Yasağı ihlal eden şahıslara müdahale

Yasağı ihlal eden şahıslara müdahale
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Manisa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahıslar polise direnişte bulundu. Çıkan arbedede bir polis yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Şehzadeler ilçesi Şehitler mahallesinde yaşandı. Ekipler bir otomobili durdurdu. Araçtaki kişiler sokağa çıkma yasağı olduğu ve eve gitmeleri konusunda uyarıldı. Buna itiraz eden araçtaki 3 kişi inerek polislerin üzerine yürüdü. Çıkan itiş kakış sırasında bir polis yaralanırken, gelen takviye ekipler 3 kişiyi gözaltına aldı.

SERKAN ÖZCAN

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