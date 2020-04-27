Manisa'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulandığı bildirildi.
Manisa Valiliği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara 639 bin 932 TL cezai işlem uygulandığını açıkladı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23-24-25-26 Nisan 2020 tarihlerinde ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulanmıştır."
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "23-24-25-26 Nisan 2020 tarihlerinde ilimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tedbir ve yasaklara uymayan 442 kişiye toplam 639 bin 932 TL cezai işlem uygulanmıştır."
Manisa’da 442 kişiye ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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