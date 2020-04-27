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Haberler Manisa Martıyı vuran avcıya 16 bin TL para cezası kesildi

Martıyı vuran avcıya 16 bin TL kesildi

Martıyı vuran avcıya 16 bin TL para cezası kesildi

27.04.2020, 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020,15:30

'da kaçak avlanarak martıyı vuran bir avcıya Doğa Koruma ve Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin 303 lira verildi.

Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu tespit edilen bir kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü tarafından 16 bin TL para cezası kesildi.

Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekipleri kaçak avcılara göz açtırmadı. Manisa'nın Yunusemre ilçesi Göksu mevkiinde kaçak av yaptığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ö.H. isimli bir kişinin bölgede kaçak avlandığını tespit eden jandarma ekipleri, Ö.H.'yi 20 martıyla birlikte yakaladı. Ö.H.'ye kaçak avcılık yaptığı, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdiği gerekçesiyle toplam 16 bin 303 lira para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

IHA

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