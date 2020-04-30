Haberler Manisa Evini uyuşturucu serasına çevirmiş! Jandarmadan baskın

Evini uyuşturucu serasına çevirmiş! Jandarmadan baskın

Manisa'da alüminyum folyo ve naylonlarla kaplayarak seraya çevirdiği odada skunk kenevir bitkisi yetiştirip uyuşturucu imal ettiği belirlenen kişi yakalandı.