Fidanımı kırdın kavgası

Salihli'de yaşayan iki ailenin arasında 20 yıldır devam eden husumette kan aktı. Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi Çiçek Caddesi üzerinde medyana geldi. Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde yaşayan ve aralarından husumet bulunan Selahattin Nar (20) ile Aziz Gökcen(24) arasında Selahattin Nar'ın evinin önündeki zeytin fidesinin kırılması nedeniyle tartışma çıktı.

TÜFEKLİ ÇATIŞMA ÇIKTI

İki ailenin fertlerinin de karıştığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz Gökcen ve Ali Gökce'nin (48) tüfekle etrafa ateş açması sonucu olayda Selahattin Nar, Özkan Nar, Mustafa Nar, Müslüm Nar (34), Dudu Nar (23), Türkan Özer, Dudu Nar (61), Caner Andirman (24) ve Fahri Özen (52) ile olay sırasında caddeden geçen Nermin Ağkanat (30) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selahattin Nar kurtarılamazken, Müslüm Nar'ın da durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaralıların getirildiği hastanenin önünde ölüm haberini alan Nar ailesinin yakınları sinir krizi geçirdi.



6 KİŞİ TÜFEKLERLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelileri Ali G, Aziz G, Gaye Ş. (20), Nurcan G. (45), İslam G. (18), Hakan G.'yi (42), suç aleti 2 tüfekle birlikte gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelilerin yakın akrabalarını ilçe dışına çıkartıp, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Selahattin Nar

Emre SAÇLI