Evde kumara 54 bin lira ceza

Manisa Şehzadeler'de ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. Baskında salgın tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Hıfzıssıhha Kanunu'nun ve kumar oynadıkları için Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesinden toplam 54 bin 425 lira para cezası verildi.

SERKAN ÖZCAN