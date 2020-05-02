  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'daki bakır hırsızları jandarmadan kaçamadı

'daki bakır hırsızları jandarmadan kaçamadı

'da bir depodan ve hurda malzemeleri çalan hırsızlar tarafından yakalandı. Suçlarını itiraf eden zanlılar gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Manisa'daki bakır hırsızları jandarmadan kaçamadı

02.05.2020, 09:08 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020,09:15

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir depodan bakır kazan ve hurda malzeme çalan hırsızlar jandarma tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Bakır Mahallesinde M.F.Y. ait depodan çok sayıda bakır kazan, tencere ve hurda malzeme çalındığı ihbarını alan Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olaya karışan 35 ALL 48 plakalı kamyonet tespit edildi.

Kamyoneti bulup sürücüsü H.B'yi gözaltına alan ekipler, olaya karışan başka kişilerin de olabileceğinden şüphelenerek, ele geçirdiği kamyoneti sakladı ve şüpheli H.B'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı.Bir süre sonra jandarma ekipleri, ilçe jandarma komutanlığı etrafında dolaşan ve karakolun otoparkındaolaya karışan kamyoneti arayan C.Ü'yü tespit etti. C.Ü.'yü takibe alan jandarma ekipleri şahsın H.B.'nin evine girdiğini farketti. Evde C.Ü. ve H.B. arasında tartışma çıkması üzerinde jandarma ekipleri eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinde olayı;H.B, S.K, F.C, T.K. ve E.A. ile birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf etti. İsmi geçen şüpheliler de gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 7 zanlıdan E.A, H.B. ve C.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'daki bakır hırsızları jandarmadan kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA