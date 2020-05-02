Taban simidi geleneği sürüyor

Manisa ile özdeşleşen ve Ramazan ayında gelenek haline gelen taban simidinde yoğun mesai başladı. Manisa'nın ilk coğrafi işareti olan taban simidi, özellikle sahur sofralarının vazgeçilmezi. Nohut mayası, un, su ve susamdan yapılan taban simidi gün boyu tok tutma özelliğine sahip. Vatandaşlarda fırınlara gelerek taban simidi alıp sahurda tüketiyor.

HİÇ SUSATMIYOR

Taban simidinin tok tutma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Manisa Simit Dünyası işletmecisi Ruşan Gültekin, "İçinde sadece un ve nohut mayasından, Manisa'nın kır nohudundan ve Manisa'nın üzüm pekmezinden susama atılmasıyla yapılıyor. Tuz yok, şeker yok. Taban simidinin Ramazan ayında özellikle çok tutulmasının nedeni gün boyu tok tutması ve susatmamasıdır" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK