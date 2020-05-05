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Haberler Manisa Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 5.5.2020

Manisa'nın Selendi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ozan K. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü burada tedavi altına alındı.

ADEM ÇAKIR

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