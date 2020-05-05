Manisa'nın Selendi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ozan K. hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü burada tedavi altına alındı.
ADEM ÇAKIR
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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