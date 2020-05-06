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Haberler Manisa Anne ve oğlunu kaza ayırdı

Anne ve oğlunu ayırdı

Anne ve oğlunu kaza ayırdı
Giriş Tarihi: 6.5.2020

Manisa'da zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Kaza, Soma ilçesinde meydana geldi. Soma-Savaştepe Karayolu Sevişler Mahallesi'nde Savaştepe yönünden Soma yönüne seyir halinde olan Mehmet E. (40) idaresindeki tanker ile Ali O. (50) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yine aynı yönden gelen Gülay Şahin'n (35) kullandığı otomobil kazaya karıştı. Kaza sonrası sonrası üç araç yoldan çıktı. Sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Gülay Şahin kurtarılamazken 12 yaşındaki oğlu Mehmet Yiğit Şahin ve otomobil sürücüsü Ali O. yaralandı.

SERKAN ÖZCAN

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