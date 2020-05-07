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'da yol ortasında silahlı saldırı!

'nın Salihli ilçesinde yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Silahlı saldırı anını bir vatandaş cep telefonuyla anbean kaydetti.

Manisa'da yol ortasında silahlı saldırı!

07.05.2020, 14:37 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020,14:54

Manisa'nın Salihli ilçesinde yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.


Olay, Salihli'nin Namık Kemal Mahallesi Ferah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Serdal A. (33) ve Ahmet D. (19), araçları ile seyir halindeyken cadde üzerinde karşılaştı. Serdal A. yanındaki pompalı tüfek ile Ahmet D.'nin aracına ateş açınca, Ahmet D. aracından inerek kaçmaya başladı. Serdal A. buna rağmen 1 el daha ateş açarak, Ahmet D.'yi kalça kısmından yaraladı.

Şüpheli Serdal A., aracına binip olay yerinden kaçarken, Ahmet D. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cadde üzerindeki güpegündüz silahlı saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından anbean kaydedildi.

IHA

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