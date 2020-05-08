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Haberler Manisa Caminin ayakkabılıkları ‘hayır çarşısı’na dönüştü

Caminin ayakkabılıkları ‘hayır çarşısı’na dönüştü

Salgın yüzünden boş kalan camiler, hayır çarşısına dönüşüyor. Yunusemre’de Camisi İmamı , ayakkabılık olan bölümü adeta markete çevirerek, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri hazırladı.

Caminin ayakkabılıkları ‘hayır çarşısı’na dönüştü
Giriş Tarihi: 8.5.2020

Manisa'da Yunusemre ilçesindeki Hacı Nusret Camii'nin İmam Hatibi Kemal Demir, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdü. 26 yıldır görev yaptığı caminin ayakkabılıklarını hayırseverlerin de desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda malzemeleriyle dolduran Demir, hazırladığı yardım kolilerini kapı kapı dağıtıyor.

HEDEF 500 AİLE
Eskiden ayakkabıların konulduğu raflar, şimdilerde un, yağ, şeker, makarna gibi gıda malzemeleriyle doldu. Hayırseverlerin desteğiyle yardım yapan Kemal Demir, ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki de dağıtıyor. Korona virüsü salgınının yaşandığı bu günlerde dar gelirlinin yüzünü güldüren Demir, diğer camilere de örnek oluyor. İmam Demir, amacının insanlara yardım etmek olduğunu belirterek, "İnsanlık çok zor bir dönemden geçiyor. Korona virüsü belası insanlığı kıskacına aldı. Bizler de yıllarca uyguladığımız güzel hasletlerimizin değişik bir versiyonunu hayata geçirdik. Camimizin çıkışında ayakkabılık olarak bilinen yeri markete dönüştürdük. Zenginler getirsin, ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimizle paylaşalım düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yaklaşık 300 aileye ulaşmışız, inşallah hedefimiz 500'ü geçmek" dedi.

NERMİN UÇTU

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