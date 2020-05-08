Manisa Valiliği açıkladı! Bagajda yolcu taşıyan otobüs şoförüne ceza

Dün bazı haber kanalları ve sosyal medyada yayınlanan 'Bagajda Yolcu Taşıma' haberiyle ilgili olarak Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Bahse konu otobüsün tespit edilerek, cezai işlem uygulandığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Olayda bahsi geçen otobüsün 7 Mayıs 2020 günü mevsimlik tarım işçilerini Alaşehir ilçesinden İzmir Kemalpaşa istikametine taşıdığı, otobüste mevcut kapasitenin yüzde 50'si üzerinde yolcu olduğu ve 2 yolcunun bagaj kısmında taşındığı tespit edilmiştir. Otobüs şoförü T.A. isimli şahsa Trafik Kanununun 651G maddesince bin 121 TL ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yolcu taşımaktan Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesince 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 271 TL cezai işlem uygulanmıştır."

İHA

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