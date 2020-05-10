Korona salgını dağ kekiğine ilgiyi artırdı

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı kırsal Beydere Mahallesi'nin dağlık kesimlerinde bol miktarda yetişen ve halk arasında 'dağ kekiği ya da kara kekik' olarak bilinen bitkiye korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle vatandaşların ilgisi arttı. Dağların yamaçları başta olmak üzere yol kenarları ve düzlüklerde filizlenen dağ kekikleri vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşlar, uzmanlar tarafından da önerilen kekikten çay yaparak ve yemeklerinde kullanarak faydalanıyor.





Mahalle sakinlerinden Özcan Çetinkaya, köyünde özellikle dağ kekiğinin bol miktarda bulunduğunu ve kekiğin de insan sağlığına birçok fayda sağladığını dile getirdi. Çetinkaya, çocukluğundan bu yana kekik topladığını belirterek, "Annemden, babamdan gördüm. Hala kara kekiğin toplamasını severek yapıyorum. Buraların kara kekiği oldukça meşhurdur. Zaten uzmanlar da birçok faydasının olduğunu söylüyor. Sağlık açısından çokça faydaları olan bu bitkinin korona virüs salgınına karşı da bizi dirençli tutacağına inanıyoruz. Sağlığımızı bu şekilde korumaya çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Fadime Çetinkaya da, her yıl ilkbahar mevsimi geldiğinde kekik toplamak için köyün dağlarına gittiklerini ve bol miktarda kekik toplayarak eve döndüklerini anlattı. Kekiğin uzmanlar tarafından önerildiğini aktaran Çetinkaya, "Faydalı olduğu için akşamları kekik çayı yapıyoruz. Bazen de bazı bitkilerle karıştırıp içiyoruz. Yemeklerimizde kullanıyoruz. Korona da olduğu için bu bitkilerle bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA