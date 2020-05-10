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Haberler Manisa Manisa’da şehit anneleri ile 100 yaş ve üzeri anneler unutulmadı

’da ile 100 yaş ve üzeri anneler unutulmadı

’da kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından il genelindeki ile 100 yaş ve üzeri anneler ziyaret edilip 'ın selamı iletilerek Anneler Günü kutlandı.

Manisa’da şehit anneleri ile 100 yaş ve üzeri anneler unutulmadı

10.05.2020, 18:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020,18:42

Manisa'da 100 yaş ve üzeri 66 anne ile il genelindeki 159 şehit annesi ziyaret edilerek Anneler Gününde unutulmadılar.

100 YAŞ VE ÜZERİ 66 ANNE ZİYARET EDİLDİ
Kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları, Manisa il genelinde yaşayan 100 yaş ve üzeri 66 anneyi ziyaret etti. İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya'da oluşturulan 'Cennet Anneleri' Hatıra Ormanında onlar için dikilen fidan sertifikaları ve hediyeleri takdim edilen asırlık çınarların Anneler Günleri kutlandı.



İL GENELİNDEKİ 159 ŞEHİT ANNESİ UNUTULMADI
Kaymakamlar ve Vefa Sosyal Destek Grupları aynı zamanda il genelinde 159 şehit annesini de ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve Manisa Valisi Ahmet Deniz'in selamı iletilerek Anneler Günleri kutlandı, çiçek ve hediyeleri takdim edildi.

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