Gelin almaya gittiler 45 bin TL kaptırdılar

Oğullarını evlendirmek umuduyla bin 800 kilometre mesafe kat ederek Manisa'dan Iğdır'a giden bir aile, başlık parası bahanesiyle dolandırıcılara 45 bin lirasını kaptırdı. Koyunları üzerinden toplamda 45 bin lira kredi çektiklerini belirten baba Kadir Uslu, "Toplamda 45 bin lira paramız gitti, 3 bin lira da valizlerimizde eşyalarımız vardı. Yargı önünde, Türk adaleti önünde bu şahısların hesap vermelerini istiyoruz" diye konuştu.