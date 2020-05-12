Manisa'da kalp hastalığı ile dünyaya gelen ve doğuştan kafa derisi olmayan 1.5 yaşındaki Yavuz Selim Argüç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Kalbindeki rahatsızlık giderilen küçük çocuğun kafa derisi de iyileşmeye başladı. Anne Kadriye Argüç, çocuklarını sağlığına kavuşturan doktorlara ve tüm çalışanlara teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.
Yavuz Selim hayata tutundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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