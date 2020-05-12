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Haberler Manisa Yavuz Selim hayata tutundu

hayata tutundu

Yavuz Selim hayata tutundu
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Manisa'da kalp hastalığı ile dünyaya gelen ve doğuştan kafa derisi olmayan 1.5 yaşındaki Yavuz Selim Argüç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu. Kalbindeki rahatsızlık giderilen küçük çocuğun kafa derisi de iyileşmeye başladı. Anne Kadriye Argüç, çocuklarını sağlığına kavuşturan doktorlara ve tüm çalışanlara teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

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