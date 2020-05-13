Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gökçeoğul mevkinde 2 kişinin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu S.T. (46) ve H.A'yı (54) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede; 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 25 metre su borusu, 1 adet elektrik ölçüm cihazı, 1 adet kulaklık, 3 adet fener, 2 adet elektrik kablosu, 2 adet levye, 1 adet çapa, 1 adet kürek ve 2 adet demir çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İHA
Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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