  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

'nın Selendi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

13.05.2020, 11:22

Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gökçeoğul mevkinde 2 kişinin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu S.T. (46) ve H.A'yı (54) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede; 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 25 metre su borusu, 1 adet elektrik ölçüm cihazı, 1 adet kulaklık, 3 adet fener, 2 adet elektrik kablosu, 2 adet levye, 1 adet çapa, 1 adet kürek ve 2 adet demir çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA