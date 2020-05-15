Haberler Manisa Spor yaparken bacağını sıkıştırdı! İmdadına itfaiye yetişti

Spor yaparken bacağını sıkıştırdı! İmdadına itfaiye yetişti

Manisa'da basketbol sahasında futbol oynayan gençlerden biri sahada açık halde bulunan mazgala bacağını sıkıştırdı. Kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden bacağını kurtaramayan genç için itfaiye kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

15.05.2020, 14:10 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020,14:16











