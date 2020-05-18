Filyasyon ekipleri dedektif gibi çalışıyor

Onlar korona virüs ile mücadelenin gizli kahramanları... Korona virüs salgını ile mücadelede filyasyon ekipleri önemli bir görev üstleniyor. Dedektif gibi çalışan ekipler sayesinde temaslı kişiler tek tek tespit edilip, karantina altına alınıyor. Ancak uyarıları dinlemeyip toplu iftar yapanlar, cenaze törenlerinden sonra bir araya gelip dua okuyanlar vaka sayısında artışa neden oluyor. Salgında pozitif vakalar tespit edilince filyasyon ekipleri vaka sayısının artmaması için hemen vakayla temaslı kişilerin peşine düşüyor.

NERMİN UÇTU